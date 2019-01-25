Ümraniyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'ye Frey şoku!

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta bacağında çekme hisseden Michael Frey oyuna devam edememiş ve maçın 29. dakikasında oyundan çıkmıştı. Sezon başında FC Zürih’ten transfer olan Michael Frey’den kötü haber geldi.



Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana kadroda sıklıkla kendisine yer bulamayan Frey'in üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Dün akşam sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar’a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre Frey, takımını bir ay yalnız bırakacak.

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