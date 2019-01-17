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Ümraniyespor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ümraniyespor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 20:20 - Güncelleme: 17-01-2019 22:35

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a Yasir Subaşı'nın 82. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı son 16 turu ilk maçıyla açtı. Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi. Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe'de Slimani yaptığı faul sonrası 23. dakikada sarı kart gören isim oldu. 27. dakikada Slimani topu ağlara gönderdi ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 30. dakikada Dirar'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 39. dakikada Fenerbahçe art arda 2 pozisyonda Valbuena ile gole çok yaklaştı fakat Ümraniyespor kalecisi Burak yaptığı kurtarışlarla golü önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya kırmızı kartla başladı. 47. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Eljif Elmas'ın pozisyonunda 'VAR' uygulamasına giden maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra Makedon orta sahaya kırmızı kart gösterdi. Ümraniyespor, karşılaşmanın 82. dakikasında Yasir Subaşı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında kontra atakla gelen Ümraniyespor Emircan ile golü buldu ancak VAR incelemesinde atağın başlangıcında faul tespit edildi ve gol iptal edildi. Beraberlik için rakip kaleye yüklenen sarı lacivertliler, aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması 24 Ocak Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

ÜMRANİYESPOR: 1 - 0 :FENERBAHÇE

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

ÜMRANİYESPOR: Burak, Alaaddin, Appindangoye, Merthan, Yasir Subaşı (Dk.86 Diabang), Serkan, Timur, Vasilogiannis, Emircan, Bahadır (Dk.62 Madinda), Leandrinho (Dk.75 Atabey)

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena (Dk.61 Andre Ayew), Yassine Beniza (Dk.84 Mehmet Ekici), Islam Slimani (Dk.80 Frey)

GOL: Dk.82 Yasir, (Ümraniyespor)

SARI KART: Slimani (Fenerbahçe) - Diabang (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk.47 Eljif (Fenerbahçe)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Bence 17 Ocak 2019 23:25 Şike yaptiginiz sene küme dusmeliydiniz bence

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