Ümraniyespor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor.
Sezonun ikinci yarısına büyük umutlarla giren ve kupada da finali hedefleyen Fenerbahçe, ilk maçta avantajı ele geçirmek istiyor.
ÜMRANİYESPOR: 0 - 0: FENERBAHÇE
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Sadık, İsmail Köybaşı, Jailson, Elif Elmas, Dirar, Benzia, Valbuena, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ÜMRANİYESPOR: Burak, Appindangoye, Alaaddin, Merthan, Yasir, Timur, Vasilogiannis, Bahadır, Emircan, Serkan, Leandrinho
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek
NASIL GELDİLER?
Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, yine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u 1-0 ve 5-2'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi averajla 4. sırada tamamlayan Ümraniyespor ise kupada sırasıyla Erzin Belediyespor, Anagold 24Erzincanspor ve 1461 Trabzon'u eleyerek son 16 turuna geldi.
Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.
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