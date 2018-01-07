Umman Özkul kimdir Münir Özkul son eşi

İSTANBUL'da 93 yaşında hayata gözlerimi yuman Münir Özkul'un kendisinden yaşça küçük eşi Umman Özkul merak ediliyor. Münir Özkul'un son zamanlarda yanında olan Umman Özkul'a gelin yakından bakalım.

Güner Özkul kendi yazdığı kitapta babasından oldukça çapkın bir kişi olarak bahsediyor. Fimlerde oynadığı aile babası rolünden epey farklı olduğunu dile getiren Güner Özkul, babasının evlenmekten korkmadığını fakat boşanamamaktan korktuğu söylüyor. Durum böyle olunca da Münir Özkul'un evlilikleri merak ediliyor. 4 kez evlilik yapan Münir Özkul en son olarak Umman Özkul ile dünyaevine girmişti. Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle evlenen Münir Özkul'un son evliliği bu oldu. Münir Özkul 53 yaşındayken kendisinden 25 yaş küçük Umman Özkul ile evlendi. Çocukları olmayan ikili son günleri hep beraber geçirdi.

UMMAN ÖZKUL KİMDİR? 28 yaşındayken kendisinden 25 yaş büyük Münir Özkul ile evlenen Umman Özkul, gündeme oturdu. Münir Özkul'un son eşi olan Umman Özkul bütün hayatını vefat eden eşine adamış durumdaydı. Görür görmez eşine aşık olduğunu söyleyen Umman Özkul, daha önce çıkan sahte vefat haberlerine çok sinirlenmişti.

Umman Özkul (sağda) eşinin son günlerinde hep beraberdi. Münir Özkul'un son eşi olması nedeniyle merak edilen Umman Özkul, vefat sonrası gözyaşlarını tutamadı.