Ümitler derbisini Galatasaray kazandı

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nin 11. haftasında yapılan derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 16. dakikada Recep Gül ve 64. dakikada Metehan Mertöz kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e çıkartırken, Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı.
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