Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu

Devre arası kampında Giresunspor'un Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırmasıyla takımın başına getirilen Ümit Özat, koltuğunda çok fazla duramamış ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılmıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Yılmaz Vural'ın gitmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine Ümit Özat getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Özat'ın boş mukaveleye imza atarak, kendisiyle ilgili tüm tasarruf haklarını Başkan Murat Sancak'a bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Koşulsuz ve hiçbir özel menfaat beklemeden, kulübümüze hizmet edecek olan yeni teknik direktörümüz Ümit Özat ve ekibine samimiyetlerinden dolayı teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.