Ümit Özat: Keşke G.Saray'ı 6-0 yenmeseydik

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçla ilgili konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, ''O gün Galatasaray'ı 6-0 yendik, ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik.'' dedi.

Özat, ''O gün Galatasaray'ı 6-0 yendik, ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik. Yani her sene Galatasaray'a yenil ama şampiyon ol. Bu daha önemli.'' diye konuştu.

2002-2003 sezonunun 6. haftasında oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller Tuncay Şanlı, Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat'tan gelmişti.

85 puanla Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray 77 puanla ligi ikinci sırada bitirmişti.

Fenerbahçe ise 51 puan ile 6. sırada kalmıştı.