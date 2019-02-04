Ümit Özat dönemi kısa sürdü! Yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Ümit Özat, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:



"Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili başkana yönetim kuruluna bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı teşekkür ederim."

Ümit Özat, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada "Ya bu düzeni değiştireceğim, ya da gideceğim" demişti.