Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi doğrultusunda, il ve ilçe kongrelerini tamamlayan CHP 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultay'ın hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kurultay, Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı döneminde, üçüncü olağan kurultayı olacak.

Bugüne kadar dördü olağanüstü, ikisi olağan olmak üzere toplam altı kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta da yeniden seçilmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir rakip çıktı. İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal...Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday olduğunu açıkladı.

Ümit Kocasakal Taksim’deki bir otelde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Öncelikle yurdun dört bir yanından üşenmeyip buraya gelen tüm gönül dostlarına Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum” diye başlayan Kocasakal ”Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım, Kurtuluş kuruluştatır.”

Kocasakal “Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in bir askeri olarak yapıyorum” dedi ve CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

  • Siyaset 17 Ocak 2018 12:33
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