Ümit Karan'ın eşi Zeynep Karan kimdir? Karısı meğer ilk...

Survivor 2018 ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Karan'ı futbol hayatından tanıyoruz. Ümit Karan'ın eşi Zeynep Karan ile olan büyük aşkını ve aslen nereli olduğunu ise çok azımız biliyoruz. Sizlere bugün Ümit Karan ailesini tanıtalım dedik. Ümit Karan'ın kendi ismini taşıyan Ümet Can adında bir oğlu var. Herkes Ümit Karan'ı Berlin doğumlu olarak bilse de bakın ailesi tarafından aslen nereli?