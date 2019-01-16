Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

Katıldığı Survivor yarışmasından sonra Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden Shkuphi’yi çalıştırmaya başlayan Ümit Karan, bir röportajında Spor Toto Süper Lig'i değerlendirirken Fenerbahçe'nin forvetlerini topa tuttu.

Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, futbolu bıraktıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Survivor programına katılmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini yurt dışında yaşayan Karan, yurt dışı deneyimini ve Makedon futbolunun yanı sıra Türk futbolu ile kendi geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

Makedonya 1'inci Ligi'nin kalitesinden bahseden Karan, üst düzey takımların olduğuna dikkat çekti. Karan, “Vardar, Shkendija gibi takımlar var. Saha şartları, antrenman şartları daha zor. Antrenman sahaları, saha zeminleri, hava şartları çok kötü. Futbol kalitesi olarak bizim ligimize göre orta kalitede bir lig. Burada kafa kafaya oynayacak takımlar da var.” açıklamalarında bulundu.

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Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

TÜRKİYE'DE KULÜPLER İFLASIN EŞİĞİNDE: Şu anda Türkiye'deki kulüplerin finansal durumunun çok kötü olduğunu belirten Karan, “Kulüplerin yüzde 90’ı iflasın eşiğinde. Ayrıca bir çoğunda transfer yasağı var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hala borçlanma yapıyorlar. Böyle olmaz. TFF ile TBB'nin bu konudaki önlemi işe yarayacak. Borçları yapılandırma meselesi ve bundan sonraki dönemde borçların yükselmesi adına izin verilmeyecek olması çok önemli ve futbolumuzu kurtarır inşallah. Herkes devletin eline bakıyor. Devlet olmazsa belki de çoğu takım kulübe kilit vuracak. Hatta yavaş yavaş kilit vuran kulüpler de var” diye konuştu.

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Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

BU OYUNCU NASIL FENERBAHÇE'DE OYNUYOR?: Türkiye’deki takımları da değerlendiren Ümit Karan şunları söyledi: “Fenerbahçe'ye bakıyorsun; böyle olmaz, olmamalı. Bir santrforları var, evlere şenlik. Ben şaşırıyorum, bu oyuncu nasıl Fenerbahçe’de oynuyor? İnsan üzülüyor. Galatasaray sezon başı Gomis'i gönderiyor, santrfor alamıyor, sonra da gol sıkıntısı çekiyor."

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