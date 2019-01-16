Ümit Karan: Bu oyuncu nasıl Fenerbahçe'de oynuyor?

TÜRKİYE'DE KULÜPLER İFLASIN EŞİĞİNDE: Şu anda Türkiye'deki kulüplerin finansal durumunun çok kötü olduğunu belirten Karan, “Kulüplerin yüzde 90’ı iflasın eşiğinde. Ayrıca bir çoğunda transfer yasağı var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hala borçlanma yapıyorlar. Böyle olmaz. TFF ile TBB'nin bu konudaki önlemi işe yarayacak. Borçları yapılandırma meselesi ve bundan sonraki dönemde borçların yükselmesi adına izin verilmeyecek olması çok önemli ve futbolumuzu kurtarır inşallah. Herkes devletin eline bakıyor. Devlet olmazsa belki de çoğu takım kulübe kilit vuracak. Hatta yavaş yavaş kilit vuran kulüpler de var” diye konuştu.