Ümit Durak kimdir aslen nereli O Ses Türkiye 2018 finale gidiyor

Ümit Durak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 şampiyonu kim oldu sorusuna saatler kala merak konusu oldu. Ümit Durak arkadaşı Yener Bulut ile yarışmaya katıldı. Elbistanlı olan yarışmacı Ladik semahı ile tüm jüriyi döndürdü. Ümit Durak yarışmaya Gökhan'ın takımında devam ediyor. Bu akşam cevabını bulacak O Ses Türkiye 2018 birincisi kim oldu sorusu için Ümit Durak'ın hayranları TV8 ekranı başında olacak.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.