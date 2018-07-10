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Ümit Dündar kimdir yeni Kara Kuvvetleri Komutanı aslen nereli

Ümit Dündar kimdir yeni Kara Kuvvetleri Komutanı aslen nereli

Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar kimdir merak ediliyor. Yaşar Güler'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğunu devralan Ümit Dündar, 1955 Manisa doğumlu. Ümit Dündar'ın biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:02 - Güncelleme: 10-07-2018 10:02

Yaşar Güler'in ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Ümit Dündar, 1958 Manisa doğumlu. 15 Temmuz darbesinin önlenmesindeki etkisi büyük olan Ümit Dündar'ın hayatı haberimizde.

Ümit Dündar 1955, Manisa doğumlu. Genelkurmay II. Başkanı olan Dündar, 2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkanvekili olarak atandı.

1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu.

Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

 

2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2016 askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi. 28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

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