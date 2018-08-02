Ümit Cem Şenol kimdir kaç yaşında Hande Yener nişan attı

2016 yılında hayatlarımıza şarkıcı Hande Yener'in aşkı olarak giren Ümit Cem Şenol 1985 doğumlu. Hande Yener'den 12 yaş küçük olan Ümit Cem Şenol ve ona şöhreti getiren Hande Yener nişanı attı. Daha önce de ayrılan çiftin bu ayrılığının reklam çalışması olduğu iddia edildi. Her şey bir yana herkes Ümit Cem Şenol kimdir merak ediyor.
1985 senesinde dünyaya gelen Ümit Cem Şenol modellik yapmaktadır. Ayrıca oyunculuk eğitimi de alan Ümit Cem Şenol bir dönem adı şarkıcı Tuba Ekinci ile anılmış ve ekranlarda dikkat çekmeyi başarmıştır.
Boşnak ve Yunanistan muhaciri bir aileden gelen Ümit Cem Şenol, Modellik yapıyor, aynı zamanda oyunculuk eğitimi de almış.ekranlarda yeni projelerde yer almayı hedeflemektedir.
İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi
Hande Yener ve Ümit Cem Şenol çifti, evliliğe ilk adımı atmış ve nişanlanmışlardı.
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12 Ocak 1973 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Hülya Avşar'ın vesilesiyle Sezen Aksu'yla tanıştı. 2 yıl Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını yaptı. 2000 yılında ilk albümü 'Senden İbaret' ile Türkiye'de Disko Pop akımınıDEVAMI »
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