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Ümit Cem Şenol kimdir kaç yaşında Hande Yener nişan attı

Ümit Cem Şenol kimdir kaç yaşında Hande Yener nişan attı

Hande Yener bir dargın bir barışık aşkı, Ümit Cem Şenol'dan ayrıldı. 2016 yılında bu yana Hande Yener ile birlikte olan Ümit Cem Şenol kimdir merak ediliyor. 1985 doğumlu Ümit Cem Şenol, Hande Yener'den tam 12 yaş küçük. İşte Ümit Cem Şenol'un biyografisi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:30 - Güncelleme: 02-08-2018 13:30

2016 yılında hayatlarımıza şarkıcı Hande Yener'in aşkı olarak giren Ümit Cem Şenol 1985 doğumlu. Hande Yener'den 12 yaş küçük olan Ümit Cem Şenol ve ona şöhreti getiren Hande Yener nişanı attı. Daha önce de ayrılan çiftin bu ayrılığının reklam çalışması olduğu iddia edildi. Her şey bir yana herkes Ümit Cem Şenol kimdir merak ediyor.

1985 senesinde dünyaya gelen Ümit Cem Şenol modellik yapmaktadır. Ayrıca oyunculuk eğitimi de alan Ümit Cem Şenol bir dönem adı şarkıcı Tuba Ekinci ile anılmış ve ekranlarda dikkat çekmeyi başarmıştır.

Boşnak ve Yunanistan muhaciri bir aileden gelen Ümit Cem Şenol,  Modellik yapıyor, aynı zamanda oyunculuk eğitimi de almış.ekranlarda yeni projelerde yer almayı hedeflemektedir.

İki defa küsüp barışmıştı! Hande Yener, sevgilisine yol verdi

Hande Yener ve Ümit Cem Şenol çifti, evliliğe ilk adımı atmış ve nişanlanmışlardı.

 

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Hande Yener
HANDE YENER KİMDİR?

12 Ocak 1973 İstanbul doğumludur. 1992 yılında Hülya Avşar'ın vesilesiyle Sezen Aksu'yla tanıştı. 2 yıl Sezen Aksu'nun vokalistliğini ve asistanlığını yaptı. 2000 yılında ilk albümü 'Senden İbaret' ile Türkiye'de Disko Pop akımını

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