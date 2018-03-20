Ulvi Doğan kimdir ünlü oyuncu ölümle pençeleşiyor

Altın Ayı’ ödüllü ‘Susuz Yaz’ filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Ulvi Doğan kimdir ünlü oyuncu ölümle pençeleşiyor

Altın Ayı’ ödüllü ‘Susuz Yaz’ filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; 70’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye dönünce Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

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Ulvi Doğan kimdir ünlü oyuncu ölümle pençeleşiyor

Berlin Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanan ve Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk film olan 'Susuz Yaz'ın ünlü oyuncusu Ulvi Doğan, bugünlerde rolüyle örtüşen bir hayat yaşıyor. Almanya'da tekstil öğrenimi görmüş, 1963 de arkadaşı M. Erksan'la Hitit filmi kurmuştur. Susuz Yaz'da hem yapımcı hem de oyuncu olmuş, bu filmle de Berlin'de Altın Ayı ödülünü almıştır.

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Ulvi Doğan kimdir ünlü oyuncu ölümle pençeleşiyor

İşte Ulvi Doğan'ın fotoğrafları...

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Ulvi Doğan kimdir ünlü oyuncu ölümle pençeleşiyor

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