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Uluslararası sapıklık! İzmir'den İspanya'da yaşayan 12 yaşındaki kıza...

Uluslararası sapıklık! İzmir'den İspanya'da yaşayan 12 yaşındaki kıza...

ULUSLARARASI çalışan sapığımız da oldu. İzmir'de yaşayan 42 yaşındaki S.Y. isimli sapık, İspanya'da yaşayan 12 yaşındaki İspanyol kıza cinsel içerikli videolar gönderince yakayı ele verdi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 15:40 - Güncelleme: 26-10-2018 15:47

İZMİR Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyon ile 12 yaşındaki İspanyav atandaşı kız çocuğuna sosyal medya üzerinde cinsel içerikli video gönderen S.Y.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki işlemleri ardından adliye gönderilen S.Y. tutuklanırken, benzer şekilde son bir ay içinde 3 olayın meydana geldiği belirtildi. Emniyet yetkilileri çocukları buna benzer olaylardan korumak için ailelere uyarılarda bulundu.

İSPANYOL POLİSİ TÜRK POLİSİNİ ARADI... Habertürk'ün haberine göre, İspanya İnterpol birimi, Türk Emniyet yetkilileri ile irtibatta geçip, İspanya vatandaşı 12 yaşında olan kız çocuğu ile İnstagram üzerinden konuşan S.İ. rumuzlu kişinin, kız çocuğa cinsel içerikli resimler ve videolar gönderdiğini belirtti. İspanya polis yetkilileri, mağdur olan çocuğun durumu polise bildireceğini söylemesine rağmen aynı kişinin cinsel içerikli resim ve videolar göndermeye devam ettiğini belirtti.

42 YAŞINDAKİ SAPIK TUTUKLANDI... Bunun üzerine İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda, S.İ. rumuzunu kullanan kişinin İzmir'de oturan 42 yaşındaki S.Y. Olduğunu belirledi. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan izin sonrası Y. gözaltına alındı. Hakkındaki işlemleri ardından adliye gönderilen .Y. tutuklandı.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI, 3 KİŞİ YAKALANDI... Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarına karşı küresel olarak yürütülen çalışmalarda, Türkiye'nin de üyesi olduğu ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi, Ülkelerin İnterpol Birimleri, FBI ve benzeri birimler ile karşılıklı olarak bilgi paylaşımları yapmaktadır. Son bir ay içerisinde yapılan bilgi paylaşımları sonucu benzeri suç konularından İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 3 ayrı şüpheliyi yakaladı. Bunlardan 2'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 YETKİLİLER AİLELERİ UYARDI... Emniyet yetkilileri aynı zamanda çocukları buna benzer tehlikelerden korumak için ailelere de uyarılarda bulundu. Yetkililer, ailelerden internet koruma paketlerinin kullanmasını, sosyal medya hesaplarında bulunan güvenlik ve gizlilik ilkelerinde gerekli ayarlamaları yaparak herkes tarafından ulaşılabilir olmalarını engellenmesini, çocukların internet üzerinde yaptığı işlemleri kendilerinin gözetimi altında yapmalarını sağlamalarını ve çocuklarının bu tarz istek ve içerikle karşılaşmaları durumunda şüpheli profillerin URL adreslerini alarak en kısa zamanda adli mercilere başvurulmasını istedi.

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