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Uluslararası medya erken seçimi böyle gördü!

Uluslararası medya erken seçimi böyle gördü!

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya attığı erken seçim hem Türkiye’yi, hem de dünyayı salladı. Dünya medyası, Türkiye’nin erken seçim kararını son dakika koduyla duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:25 - Güncelleme: 18-04-2018 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı” demesiyle, dünyanın önde gelen basın-yayın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.

Alman haber ajansı dpa, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim çağrısı yaptı, muhtemel tarih 24 Haziran" ifadesiyle haberi geçti.

Fransız AFP haber ajansı da, erken seçimi son dakika koduyla ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu sene 24 Haziran’da erken seçime gideceğini söyledi” ifadesiyle duyurdu.

Reuters haber ajansı ise seçimlerin bir yıl önce düzenlenecek olmasına dikkat çekti.

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • acele eden.............???? 18 Nisan 2018 16:48 Sınavın falan farkında değiller,panik havası var,

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