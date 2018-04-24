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Uluslararası Barter Ticaret Modeli hayata geçiyor

Uluslararası Barter Ticaret Modeli hayata geçiyor

Garanti Barter Yönetim Kurulu Başkanı Birbey Ergün, Gine Devlet Başkanı Prof. Alpha Condé’ye uluslararası barter ticaret modeline ilişkin bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 16:36 - Güncelleme: 24-04-2018 16:36

Dünyada yaygın olarak kullanılan barter sistemini, Türkiye ticaretine yeni bir soluk getirmek amacıyla 2004 yılında kurulan Garanti Barter, faaliyetlerini uluslararası ticarete taşımak için çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak Afrika ülkeleriyle barter yoluyla ticaret gerçekleştirmeye dayalı uluslararası barter ticaret modeli hayata geçiyor.

Garanti Barter Yönetim Kurulu Başkanı Birbey Ergün, 18 Nisan 2018 tarihinde, Gine Cumhurbaşkanı Prof. Alpha Condé ile Sékhoutouréya Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası barter ticaret modeli hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 5.000 inşaat yatırımını kapsayan proje, inşaat karşılığında, ülke ekonomisini iyileştirmek için ticaret ve madencilik sektörü ile barter gerçekleştirmeyi kapsıyor.

MADEN KARŞILIĞINDA İNŞAAT PROJELERİ SUNULDU; Garanti Barter tarafından atılan bu ilk girişimi takdir eden Cumhurbaşkanı Alpha Condé, yeni ticaret modeline ilişkin yatırımlara desteğinin tam olduğunu belirtirken, Birbey Ergün, projenin katma değer sağlayacağını vurgulayarak, "Gine'de birkaç projemiz bulunmakta. Bu projeleri, Ekselansları ile görüştük. Bunlar içinde, en önemli proje “barter” adı verilen ticaret modelidir.  Türkiye’de Garanti Barter olarak, ekonominin hızla büyümesine olanak sağlayan bu ticaret modeli ile inşaat alanında yatırım yapmak ve karşılığında, ülkemiz için gerekli madenler alabilmek, öncelikli hedefimizdir.” açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu İnşaat CEO’su, konu ile ilgili olarak “Büyük bir inşaat şirketiyiz. Amacımız yeni teknolojilere sahip bir fabrika kurarak, insanların konutlara daha düşük maliyetle erişebilmelerini sağlamak. Konut sorununa çözüm bulmak için hükümete eşlik etmeyi planlıyoruz.” dedi.

SONAPI (Ulusal Kalkınma ve Gayrimenkul Geliştirme Derneği) Genel Müdürü Boubacar Kéita, Türkiye ile birlikte yürütülen proje sonucunda, Gine’nin, düşük maliyetlerle, modüler, sosyal konut projeleri ile donatılmasını ümit ettiğini belirterek, “Ülkemizin konut iyileştirme çalışmaları kapsamında ziyaret ettiğim Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri ile tanışmaktan mutluluk duyuyorum. Gelecek Türk ortaklarımız, Gine'de yılda 5.000 konut üretebilmek için çok yüksek teknolojik donanıma sahip bir fabrika kuracaklar. Ülkemiz ve 6 sınır ülkemiz, %30’u Gine’de olmak üzere 5.000 konut projesine sahip olabileceği için çok sanslı. Bu projenin oldukça kıymetli olmasının diğer bir nedeni ise, Konut Bakanlığı ve SONAPI’nin işbirliği içinde ilerleyecek olmasıdır.” şeklinde görüş bildirdi.

GARANTİ BARTER HAKKINDA; Değişim Merkezi, dünyada yaygın olarak kullanılan barter sisteminin, ülkemiz ticaretine yeni bir soluk getirmesi amacıyla, 2004 yılında Garanti Barter’ı hayata geçirmiştir. Güçlü sermaye yapısı   ve   kurumsal   kimliğinin   yanı   sıra   işini sahiplenen, sorunları   çözme   konusunda yaratıcılığını kullanan, akılcı çözümler üreten deneyimli kadrosu ile Değişim Merkezi; gelişmekte olan barter sektörünün en güçlü temsilcilerindendir. Her yıl başarısını katlayarak arttıran Garanti Barter, ülkemizin önde gelen büyük şirketleri ile gerçekleştirdiği projeler ile kazanmış olduğu olumlu referanslar sayesinde her geçen gün portföyünü zenginleştirerek 6884 üye sayısına ulaşmıştır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 17:45 Bu Bahçeli bir erken seçim yaptırdı dsp anap dyp kim varsa sildi süpürdü. Sora AKP’de inşallah.

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