Uluorta rezaletin bu kadarı! Kimse olanları anlamadı gerisi skandal

Parti yapmak, sosyalleşmek, güzel şeyler. Ancak ipin ucunu çok kaçırmamak, böyle kötü hallere düşmemek ile eğlenmek arasında çok ince bri çizgi var ve bunu iyi ayarlamak gerek. Yoksa buradakiler gibi rezil olmanız kaçınılmaz bir son.