Uluorta rezaletin bu kadarı! Kimse olanları anlamadı gerisi skandal

Parti yapmak, sosyalleşmek, güzel şeyler. Ancak ipin ucunu çok kaçırmamak, böyle kötü hallere düşmemek ile eğlenmek arasında çok ince bri çizgi var ve bunu iyi ayarlamak gerek. Yoksa buradakiler gibi rezil olmanız kaçınılmaz bir son.
İngiltere'de 'ipin ucunu kaçıran' binlerde kişi, 'garip' pozisyonlarda kameralara yakalanmaktan kaçamadı. Birmingham, Edinburgh, Londra, Swansea ve daha pek çok yerde uygunsuz şekillerde görüntülenen İngilizler, hem gülünç hem de trajik haller sergiledi. Tüm bunlardan öte görüntüleri ayrı bir rezalet. İşte İngiltere'nin dört bir yanından ipin ucunu kaçıran parti severler...
İngiltere'de 'ipin ucunu kaçıran' binlerde kişi, 'garip' pozisyonlarda kameralara yakalanmaktan kaçamadı. Birmingham, Edinburgh, Londra, Swansea ve daha pek çok yerde uygunsuz şekillerde görüntülenen İngilizler, hem gülünç hem de trajik haller sergiledi. Tüm bunlardan öte görüntüleri ayrı bir rezalet. İşte İngiltere'nin dört bir yanından ipin ucunu kaçıran parti severler...
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