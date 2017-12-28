Uludere'de ölen 34 kişi mezarları başında anıldı!

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, Uludere'deki olayda hayatını kaybeden 34 kişi için anma etkinliği düzenlendi.

Uludere ilçesi Ortasu Köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak'tan kaçak mal getiren aralarında çocukların da olduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenler için bugün Gülyazı köyü mezarlığında düzenlenen anma törenine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Milletvekilleri Aycan İrmez, Leyla Birlik, Mithat Sancar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anmada aileler adına konuşan Veli Encü, 6 yıldır adalet bekleyen, verilen bütün sözlere rağmen Ankara'nın karanlık dehlizlerinde adaletsizliğe hapsedilen, adalet talebini yükselttikçe zulme uğrayan bir davanın takipçisi olduklarını belirtirek, "2193 gündür Hükümet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, sivil yargı, askerî yargı ve Anayasa Mahkemesi'ni dolaşan dava hepsinin utanç verici birliğinin arasında karanlığa gömüldü, gömülüyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise, bu olayda sorumlululuğu olanları kınadıklarını belirterek, "Bugüne kadar sorumluların ortaya çıkarılmaması, hiçbir hukuki adli bir işlemin sağlıklı yürütülmemesi, örtbas edilmesi aslında bir tesadüf değil. İşte Türkiye bugün KHK'lar ile OHAL ile yönetiliyor. Biliyoruz ki hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliği ile bu topraklara getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Anma töreninde mezarların başına geçen aileler gözyaşlarına hakim olamazken, konuşmalarına ardından mezardaki kalabalık sessizce dağıldı. Askerlerin anma nedeniyle Ortasu ve Gülyazı köylerinde güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

  • Güncel 28 Aralık 2017 20:46
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Uludere'de ölen 34 kişi mezarları başında anıldı! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat