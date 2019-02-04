Uludağ'dan son dakika haberi! Çatıdan kar düştü altında kalanlar var

Uludağ'da otelin çatısında kar kütlesi düştü. Düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

Devasa kütlenin altında 3 vatandaşın bulunduğu belirtildi. 5 kişi de kar altından kurtarıldı.