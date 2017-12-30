Uludağ'da yılbaşı ve hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da haftasonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü. Hem haftasonu tatilini hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.

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