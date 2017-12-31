Uludağ'da eğlence mekanları doldu

2018 yılına sayılı saatler kala Uludağ’daki ziyaretçiler gece yarısına dek vakit geçirecekleri eğlence yerlerine geçti.



Kar kalınlığının 83 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’a kayakseverler 2017 yılına kayak yaparak veda etmek için telesiyejlere akın etti. Tatilciler havanın kararmaya başlamasıyla birlikte gece hazırlığını yapıp yeni yılı karşılayacakları eğlence mekanlarına yöneldi.Günün erken saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, Uludağ’a çıkış yolunda yoğun trafiğe de neden oldu. Milli Parklar gişelerine 10 kilometre kala trafik kuyruğu başlarken yer yer Milli Park sınırları içerisinde de trafik sıkışlıkları yaşandı. Yoğun sis de trafiğin sıkışmasında etkili oldu.