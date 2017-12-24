Uludağ'da 6 dağcı kayboldu! Ekipler çalışma başlattı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii’nde yönlerini kaybetti.
Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştığı Uludağ’da kaybolan dağcıları bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçti.
Yoğun sis ve tipinin arama çalışmalarını zorlaştığrdığı belirtildi.
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