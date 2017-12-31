Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Anne baba olmanın ilk heyecanlarını yaşamak paha biçilemez. Hele birde ilk ultrasonda girilip, minik fetüsle tanışıldığı o an başka hiçbir ana değişilmez. Peki ya bebeğinizi ilk gördüğünüz an kaçacak delik arasınız? Evet bebeğiniz yerine garip bir şey görseniz ve korkunuzdan ne yapacağınızı şaşırsanız? Bunu yaşayanların sayısı hiç azımsanacak kadar değil. Twitter

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Bebeğinizin olacağını öğrendiğiniz ve büyük bir heyecanla doktorun yolunu tuttuğunuz o anı hayal etmeye çalışın. Şimdi de ultrasonda bebek yerine bir ördek gördüğünüzü düşünün. Merak etmeyin, aslında sadece “pareidolia” sendromunu yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz alelade şekilleri anlamlandırmaya çalışma hali… Twitter

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Bebeğinizin olacağını öğrendiğiniz ve büyük bir heyecanla doktorun yolunu tuttuğunuz o anı hayal etmeye çalışın. Şimdi de ultrasonda bebek yerine bir ördek gördüğünüzü düşünün. Merak etmeyin, aslında sadece “pareidolia” sendromunu yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz alelade şekilleri anlamlandırmaya çalışma hali… İşte bebek ultrasonlarında çekilen ve bazı anne babalara mini kalp krizi geçirten bebek fotoğrafları!

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