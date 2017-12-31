Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Anne baba olmanın ilk heyecanlarını yaşamak paha biçilemez. Hele birde ilk ultrasonda girilip, minik fetüsle tanışıldığı o an başka hiçbir ana değişilmez. Peki ya bebeğinizi ilk gördüğünüz an kaçacak delik arasınız? Evet bebeğiniz yerine garip bir şey görseniz ve korkunuzdan ne yapacağınızı şaşırsanız? Bunu yaşayanların sayısı hiç azımsanacak kadar değil.

113
Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Bebeğinizin olacağını öğrendiğiniz ve büyük bir heyecanla doktorun yolunu tuttuğunuz o anı hayal etmeye çalışın. Şimdi de ultrasonda bebek yerine bir ördek gördüğünüzü düşünün. Merak etmeyin, aslında sadece “pareidolia” sendromunu yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz alelade şekilleri anlamlandırmaya çalışma hali…

213
Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Bebeğinizin olacağını öğrendiğiniz ve büyük bir heyecanla doktorun yolunu tuttuğunuz o anı hayal etmeye çalışın. Şimdi de ultrasonda bebek yerine bir ördek gördüğünüzü düşünün. Merak etmeyin, aslında sadece “pareidolia” sendromunu yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz alelade şekilleri anlamlandırmaya çalışma hali… İşte bebek ultrasonlarında çekilen ve bazı anne babalara mini kalp krizi geçirten bebek fotoğrafları!

313
Ultrasonda gördüler dehşete düştüler doktor odadan kaçtı

Bebeğinizin olacağını öğrendiğiniz ve büyük bir heyecanla doktorun yolunu tuttuğunuz o anı hayal etmeye çalışın. Şimdi de ultrasonda bebek yerine bir ördek gördüğünüzü düşünün. Merak etmeyin, aslında sadece “pareidolia” sendromunu yaşıyorsunuz. Yani gördüğünüz alelade şekilleri anlamlandırmaya çalışma hali… İşte bebek ultrasonlarında çekilen ve bazı anne babalara mini kalp krizi geçirten bebek fotoğrafları!

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat