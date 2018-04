Ultrason görüntülerini paylaştılar! Anne karnındaki bebeği görenler yaptığına inanamadı

ABD'de Jan Cardinal adlı bir anne tarafından çekilen görüntüler izleyenlere yok artık' dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, daha 18 haftalık olduğu bildirilen fetüsün anne karnında alkışladığı ultrason görüntüleri kameralara an be an yansıdı.

Çekilen görüntülerde bebeğin anne karnında tempolu bir şekilde alkış tuttuğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan video binlerce izlendi.. İşte o görüntüler…

