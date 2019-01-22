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Ultimate Ears BOOM 3 Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı

Ultimate Ears BOOM 3 Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı

Kablosuz hoparlörde çığır açan Ultimate Ears, BOOM 3 serisini Türkiye’de satışa sundu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 17:00 - Güncelleme: 22-01-2019 17:00

360 derece dengeli ses verebilen yapısı sayesinde, notaların gerçekte olduğu gibi duyulmasını sağlayan Ultimate Ears BOOM 3 Türkiye'ye geldi.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan MEGABOOM 3’ün 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su geçirmemesi de ayrı bir yenilik olarak göze çarpıyor. 

Hoparlörler, üst kısımda yer alan yeni özel tuşuyla rahat bir şekilde kontrol edilebiliyor. BOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası sayesinde toza karşı da dayanıklılık sağlayarak, zorlu şartlar altında çalışabiliyor.

Özellikleri
- Üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu sürekli taşımaya gerek bırakmadan şarkıları doğrudan hoparlörler üzerinden başlatmanıza yardımcı oluyor.
- Kablosuz şarj için, ayrıca satılan Ultimate Ears Power Up şarj yuvasıyla uyumlu olan BOOM 3, yeniden konumlandırılan USB portu sayesinde dik olarak şarj edilebiliyor.
-Apple Music‘in 45 milyondan fazla şarkısına App Store'dan indirilen uygulamayla erişilebilecek.
-Android‘de ise Deezer Premium‘daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanılabilecek.
- BOOM 3, 150 adede kadar hoparlör aynı anda bağlanabilecek.

Ayrıca BOOM 3, Night (Siyah), Sunset (Kırmızı), Lagoon (Mavi) ve Ultraviolet (Mor) olmak üzere dört farklı çift tonlu renkle birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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