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Ülkü Tamer'in cenaze töreni! İlk eşi Tomris Uyar ile dramı

Ülkü Tamer'in cenaze töreni! İlk eşi Tomris Uyar ile dramı

Ülkü Tamer Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden biriydi. 81 yaşında Bodrum'daki evinde hayata veda eden Ülkü Tamer'in cenaze töreni bugün yapılıyor. Ülkü Tamer'in ilk eşi Tomris Uyar ile dramatik bir geçmişleri var. İkinci karısı Neslihan Tamer için ise şiir şiir yazmıştı.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 12:50 - Güncelleme: 02-04-2018 12:50

Türk Edebiyatı'nın yaşayan en büyük şairlerinden Ülkü Tamer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ülkü Tamer'in ölüm haberi sanat dünyasını sarstı.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Ülkü Tamer'in cenazesi bugün kaldırılıyor. Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ülkü Tamer'in naaşı Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

ÜLKÜ TAMER'İN İLK EŞİ İLE YAŞADIĞI DRAM : Ülkü Tamer ilk evliliğini yazar ve çevirmen Tomris Uyar ile yapmıştı.

Ülkü Tamer gibi işe Tomris Uyar da Robert Kolej mezunuydu. Ülkü Tamer'in bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak çift, bir anne ve babanın yaşayabileceği en kötü olayı yaşadı. Ekin ismini verdikleri kızları bir kaç aylıkten sütten boğularak öldü ve çift bu sarsıcı olaydan sonra boşandı. 

TOMRİS UYAR KİMDİR 3 BÜYÜK ŞAİRİN AŞKI : Ülkü Tamer ikinci evliliğini adına şiirler yazdığı Neslihan Tamer ile yaparken ilk eşi Tomris Uyar bir diğer ünlü şair Cemal Süreyya ile yeni bir aşka yelken açtı. Tomris Uyar 3 büyük şairi kendine aşık eden kadın olarak biliniyor. Bu aşklarından biri ona platonik olarak aşık olan Edip Cansever'di.

‘NUH’UN GEMİSİ GİBİYDİ ŞİİRLERİ’

Cemal Süreya birlikte Papirüs dergisini çıkardıkları Tamer için şöyle diyordu: “Nuh’un gemisi gibiydi Ülkü Tamer’in ilk şiirleri: Kalabalık, şenlikli, her türlü imgenin erkeğini ve dişisini barındıran, terzilerle, dülgerlerle, tilkilerle, kirpilerle, sansarlarla ve her şeyle dolu.”

ÜLKÜ TAMER KİMDİR ASLEN NERELİ?: Ülkü Tamer, 20 Şubat 1937 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilköğülkü tamer karısı neslihan tamer eşi renim eğitimini Gaziantep'te geçiren Tamer, ortaöğretimine İstanbul'da devam etti. 1958 yılında Robert Koleji'nden mezun olan Ülkü Tamer'in lise yıllarında şiirleri edebiyat dergilerinde yayımlanmaya başladı.

ÜLKÜ TAMER ŞİİRLERİ : Gül Dikeni, Üşür Ölüm Bile ve Güneş Topla Benim için şiirleri ünlü isimler tarafından bestelenen Ülkü Tamer, bir çok şiirin de Türkçe'ye çevirisine imza attı. Şiirlerinden bazıları şunlar; Ağıt
Ben Sana Teşekkür Ederim, Bir Anı, Bruegel, Düello, Geceleyin, Hançer, Kıştan Üşüyen Virgül, Taştan Asker, Uyku, Üşür Ölüm Bile, Yazın Bittiği,
Yazmasında

Öğrenimine bir süre Gazetecilik Enstitüsü'nde devam eden Ülkü Tamer, 1964-1968 yıllarında oyunculuk yaptı. 1950'li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. İkinci Yeni'ye, bu akımın ana karakteristikleri oluştuktan sonra dahil olduğu halde, kendine özgü imge dünyası ve süssüz, sade söyleyişiyle dikkati çekti.

OTUZUN ÜZERİNDE OYUN ÇEVİRDİ

1991 yılında dört öyküsünü içeren "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabını, 1997'de ise "Alleben Anıları" adlı öykü kitabını yayımladı. Bunu, 1998'de yayımlanan "Yaşamak Hatırlamaktır" adlı anı kitabı izledi. Oyunculuk dönemi anılarını içeren "Bir Gün Ben Tiyatrodayken" 2003'te yayımlandı.

Euripides, W. Shakespeare, A. Çehov, B. Brecht, A. Miller, E. lonesco, J. Steinbeck, T. S. Eliot, H. Ibsen gibi yazarlardan otuzun üzerinde oyun çevirdi. Bu oyunlarının pek çoğu özel tiyatrolarca sahnelendi. Birçok şiir antolojisi de hazırladı. Edith Hamilton'dan Mitologya çevirisiyle TDK 1965 Çeviri Ödülü'nü kazandı. "İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür" (1966) adlı kitabıyla 1967 Yeditepe Şiir Ödülüne, 1979'da çevirileri nedeniyle Macaristan Halk Cumhuriyeti'nce verilen Endre Ady Ödülü'ne, "Alleben Öyküleri" adlı öykü kitabıyla 1991 Yunus Nadi Ödülü'ne, 2014 yılında "Bir Adın Yolculuktu" adlı kitabı ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'ne değer bulundu

ÜLKÜ TAMER'E ŞİİRLİ VEDALAR : Ülkü Tamer'in ölüm haberi üzerine sosyal medyada bir çok isim 'şiirlerinden dizeler' paylaşarak taziye mesajları yayınladı.


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