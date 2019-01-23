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Ülkü Ocakları harekete geçti! Yılmaz Özdil'e böyle tepki gösterecekler

Ülkü Ocakları harekete geçti! Yılmaz Özdil'e böyle tepki gösterecekler

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2 bin 500 TL'den satılmasını eleştirerek Türkiye genelinde 1881 adet ücretsiz Nutuk dağıtacaklarını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:46 - Güncelleme: 23-01-2019 10:46

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulacak olmasına bir tepki de Ülkü Ocakları'ndan geldi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, yaptığı basın açıklamasında "Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir" dedi ve Özdil'e tepki olarak Türkiye genelinde 1881 adet "Nutuk" dağıtacaklarını duyurdu. 

"ATATÜRK SEVDALARININ BİR PARAVAN OLDUĞUNU YENİDEN GÖSTERMİŞTİR": Ateş açıklamasında şu ifadelere yer verdi;  "Ülkücü Türk gençliği, Atatürk'ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi'yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk'ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir" 

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1881 ADET NUTUK ÜCRETSİZ DAĞITILACAK: "Mehmet Akif'in hicabından İstiklal Marşı'nı Safahat'ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi'nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir" diyen Ateş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet 'özel basım' olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL'den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk'u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kerman akan 23 Ocak 2019 10:56 Milleti kazıklayan marketlere gıkınız çıkmaz,Katarlılara satılan Boğazdaki 60 tane tarihi yalıya gıkınız çıkmaz,fabrikalar satılır gıkınız çıkmaz,Muhaelfettiniz güya ama Bahçeli Ak Partiye yanaştığından beri muhalefete sataşmaya başladınız başka işiniz yok.

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