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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.Sinan Ateş oldu!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr.Sinan Ateş oldu!

Dün Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 50. Kuruluş yıldönümünde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 15:06 - Güncelleme: 10-01-2019 15:06

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu olan Sinan Ateş, ilk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin onayıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olan Sinan Ateş kimdir?

- 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

- 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

- 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

- Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

- 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı

- 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı

- 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı

- 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı

- 2007’den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı

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