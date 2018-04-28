Ülkeyi şoke eden itiraf! Öğrencisiyle defalarca birlikte olmuş

İngiltere öğretmen-öğrenci ilişkisi bir kez daha ifşa oldu ve ülke bu rezaleti konuşmaya başladı. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenci, 53 yaşındaki öğretmen Deborah Lewis'e akılalmaz bir suçlama yöneltti. 17 yaşındaki erkek öğrenci 2 çocuk annesi kadınla 15 yaşından bu yanan beraber olduklarını söyledi ve korkunç iddia bununla da bitmedi.