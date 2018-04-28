Ülkeyi şoke eden itiraf! Öğrencisiyle defalarca birlikte olmuş

İngiltere öğretmen-öğrenci ilişkisi bir kez daha ifşa oldu ve ülke bu rezaleti konuşmaya başladı. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrenci, 53 yaşındaki öğretmen Deborah Lewis'e akılalmaz bir suçlama yöneltti. 17 yaşındaki erkek öğrenci 2 çocuk annesi kadınla 15 yaşından bu yanan beraber olduklarını söyledi ve korkunç iddia bununla da bitmedi.
Adının gizli tutulmasını belirten genç öğrenci, 53 yaşındaki öğretmeniyle olan ilişkisinin hayatını mahvettiğini, okulu bıraktığını ve psikolojisinin bozulduğunu da belirtti. Genç öğrenci, 53 yaşındaki öğretmenin fantezi içerikli mesajlarını whatsapp'tan yolladığını da belirtti. 53 yaşındaki öğretmen Deborah Lewis ise iddiaları kabul etti.
53 yaşındaki öğretmen Deborah Lewis, üzgün olduğunu ve durumdan büyük bir utanç duyduğunu ifade etti.
Deborah Lewis, yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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