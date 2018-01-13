  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!

Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair telefonlara gönderilen mesaj büyük paniğe neden oldu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-01-2018 23:35 - Güncelleme: 13-01-2018 23:35

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.

Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir."bilgisi gönderildi.

ŞORUŞTURMA AÇILDI!

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.

Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2018 00:12 Muhtemelen ABD Balistik Füze denemesi yaptı.Hawai üzerinden geçtiğine göre hedef K.Kore değil.Hawai adasına göre konum belirleyece olursak hedef Arap yarım adası,İran,pakistan,Türkiye,Rusya.Rusya ve Çin izleyebildi ise muhtemelen açıklama yapacaklardır.İşte bu gösteriyor ki Ülkeler mutlaka açık denizlerde erken uyarı sitemi için dönüşümlü bir filo bulundurmalıdır.Nükleer silah için resmiyette evet şifre falan filan ama gayri resmiyette füze'nin yanında bulunanların bir kabloyu kısa devre yaptırmalarından ibaret.

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat