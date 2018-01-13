Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.
Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir."bilgisi gönderildi.
ŞORUŞTURMA AÇILDI!
Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.
Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
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