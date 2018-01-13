Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!

Misafir 14 Ocak 2018 00:12 Muhtemelen ABD Balistik Füze denemesi yaptı.Hawai üzerinden geçtiğine göre hedef K.Kore değil.Hawai adasına göre konum belirleyece olursak hedef Arap yarım adası,İran,pakistan,Türkiye,Rusya.Rusya ve Çin izleyebildi ise muhtemelen açıklama yapacaklardır.İşte bu gösteriyor ki Ülkeler mutlaka açık denizlerde erken uyarı sitemi için dönüşümlü bir filo bulundurmalıdır.Nükleer silah için resmiyette evet şifre falan filan ama gayri resmiyette füze'nin yanında bulunanların bir kabloyu kısa devre yaptırmalarından ibaret.