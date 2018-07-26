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Ülkesini ağır sözlerle eleştirip Türkiye'yi övdü!

Ülkesini ağır sözlerle eleştirip Türkiye'yi övdü!

İranlı din adamı Nasır Nakaviyan, İran yönetimini eleştirirken Türkiye'yi övdü. Ülkesindeki kötü yönetim ve fakirliği eleştiren Nakaviyan, Türkiye'de fakirliğin ne denli az olduğunu örneklerle anlattı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 18:16 - Güncelleme: 26-07-2018 18:16

Reformistlere yakınlığıyla bilinen 'eslahtalab students' Instagram sayfasından paylaşılan görüntüde İranlı din adamı Nasır Nakaviyan, İran'ın 40 yıl sonra dünyaya sunabileceği iyi bir karnesinin bulunmadığını söyledi.

Ülkesindeki kötü yönetim ve fakirliği eleştiren Nakaviyan, Türkiye'de fakirliğin ne denli az olduğunu örneklerle anlattı. Tahran yönetimini eleştiren Nakaviyan'ın Türkiye'den övgüyle söz etmesi dikkati çekti.

Nakaviyan, "Birkaç günlüğüne kardeş ülke Türkiye'ye gittim. Ankara'daki camileri kayda aldım. Camileri bizim 40 yıldır yaptığımız camilerden daha görkemli, güzel ve cemaati bizimkinden daha kalabalık. Bir hafta boyunca sadece bir dilenci bize elini açtı o kadar. O da sıkıntı içerisindeki bir Suriyeliydi sanırım Türk değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede zorunlu başörtüsüyle ilgili de Nakaviyan, "Kızcağız İran'da doğdu ve büyüdü. Buranın okulunda okudu, eğitim sisteminden geçti, üniversitesine gitti. Her televizyonu açtığında mollaları gördü. Nerede hata yaptınız da başörtüsünden nefret etti" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 19:36 Dogru demis keske hukumetini gercek dost olsaydida batiyi beraber dize getirseydik

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