Ülkenin internetini çökertmişti! Cezası belli oldu

Bir GSM şirketinin Libarya'da rakip olarak gördüğü başka bir GSM şirketine yaptığı saldırıdan tüm ülke etkilenmişti. Şirketin kiraladığı hacker için Interpol devreye girmişti.

Tamindir'in haberine göre Daniel Kaye isimli İngiliz hacker’ı kısa süre önce tutuklandı ve yargılanan hackerın cezası da belli oldu. Dünya genelinde birçok büyük siber saldırıda rol aldığı ve birçok olayda baş şüphelilerden birisi olduğu belirtilen 30 yaşındaki Kaye, mahkeme tarafından 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirmesi için Kaye’ye 10 bin pound (yaklaşık 70 bin TL) ödeme yapıldı ve müşterilerinin gözünde rakip GSM şirketi Lonestar’ın prestijini zedelemesi istendi. Hacker’ın bu amaç için şirketin internet servisini devre dışı bırakması ve müşterilerini rahatsız etmesi gerekiyordu.

Kaye, Lonestar şirketine karşı hem Distributed Denial of Service (DDOS) saldırıları düzenledi hem de Wannacry ile Lonestar’dan fidye istedi. Hacker ayrıca bu saldırılar için Mirai #14 ismiyle özel bir bot da oluşturdu. Ancak bir süre sonra kontrolden çıkan bot, Liberya’nın tüm internet alt yapısına zarar verdi. Bunun sonucunda da olay uluslararası gündeme taşınmış ve Interpol'ün devreye girmesiyle Kaye tutuklanmıştı.