  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ülkenin internetini çökertmişti! Cezası belli oldu

Ülkenin internetini çökertmişti! Cezası belli oldu

Liberya'da bir hackerın 2016 yılında gerçekleştirdiği saldırısı sonucunda ülkenin tüm internet alt yapısı zarar görmüştü. Mahkeme'de yargılanan suçlu, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 15-01-2019 17:29 - Güncelleme: 15-01-2019 17:29

Bir GSM şirketinin Libarya'da rakip olarak gördüğü başka bir GSM şirketine yaptığı saldırıdan tüm ülke etkilenmişti. Şirketin kiraladığı hacker için Interpol devreye girmişti.

Tamindir'in haberine göre Daniel Kaye isimli İngiliz hacker’ı kısa süre önce tutuklandı ve yargılanan hackerın cezası da belli oldu. Dünya genelinde birçok büyük siber saldırıda rol aldığı ve birçok olayda baş şüphelilerden birisi olduğu belirtilen 30 yaşındaki Kaye, mahkeme tarafından 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirmesi için Kaye’ye 10 bin pound (yaklaşık 70 bin TL) ödeme yapıldı ve müşterilerinin gözünde rakip GSM şirketi Lonestar’ın prestijini zedelemesi istendi. Hacker’ın bu amaç için şirketin internet servisini devre dışı bırakması ve müşterilerini rahatsız etmesi gerekiyordu.

Kaye, Lonestar şirketine karşı hem Distributed Denial of Service (DDOS) saldırıları düzenledi hem de Wannacry ile Lonestar’dan fidye istedi. Hacker ayrıca bu saldırılar için Mirai #14 ismiyle özel bir bot da oluşturdu. Ancak bir süre sonra kontrolden çıkan bot, Liberya’nın tüm internet alt yapısına zarar verdi. Bunun sonucunda da olay uluslararası gündeme taşınmış ve Interpol'ün devreye girmesiyle Kaye tutuklanmıştı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ülkenin internetini çökertmişti! Cezası belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro