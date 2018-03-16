Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

AVUSTRALYA'da 80'li yıllarda milyoner olan ve zengin bir hayat yaşayan David Glasheen parasının önemli bir bölümünü borsada kaybettikten sonra tropikal bir adada yaşamaya başladı. Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin adamlarından olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybetti.



