Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

AVUSTRALYA'nın en zengin insanlarından biri olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybetti. Yaşlı adamın hayatının dönüm noktası olan bu durum, bakın onu şimdi ne hale getirdi.

Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

AVUSTRALYA'da 80'li yıllarda milyoner olan ve zengin bir hayat yaşayan David Glasheen parasının önemli bir bölümünü borsada kaybettikten sonra tropikal bir adada yaşamaya başladı. Bir zamanlar Avustralya'nın en zengin adamlarından olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybetti.

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Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

1997 yılında ise Avustralya'nın doğu kıyısında tropikal bir ada olan Restoration adasına taşındı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine, başlangıçta 60 odalı lüks bir otel inşa etme planıyla adaya gelen Glasheen, sahildeki küçük kulübede kız arkadaşıyla yaşamaya başladı.

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Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

Fakat sıcak su, banyo ya da konfora dair herhangi bir şeyin bulunmadığı bu tropikal adada daha fazla dayanamayan kız arkadaşı geri döndü. Bu sırada adanın yerlisi Aborjinlerin otelin yapılmasına karşı açtığı savaş, David’in son planını da yerle bir ediyordu: Otel yapılamadı.

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Ülkenin en zenginlerindendi şimdi bir göz delikte cansız mankenle...

Bu son olay, David Glasheen’in hayata bakış açısını değiştirdi. Adada yaşamaya karar veren Glasheen derme çatma kulübesini 20 yılda yavaş yavaş yeniledi. Güneş panelleri kurdu, internet bağlantısı getirdi.


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