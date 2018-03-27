Ülkemizin daha fazla yıpranmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan'ın Varna kentinde katıldığı AB zirvesi sonrası Başbakan Binali Yıldırım flaş açıklamalar yaptı. Yıldırım, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye hakkaniyetli davranmadığını ifade ederek ülkemizin daha fazla yıpranmasına izin vermeyeceğiz açıklamasını yaptı. 17 Nisan'da açıklanacak olan AB İlerleme Raporuyla ilgili de değerlendirme yapan Yıldırım, 'OHAL'den Afrin operasyonuna kadar terör örgütlerine mücadelede kullandığımız yöntemlerine eleştireceklerinden tereddüt yok.' dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Dün de sayın Cumhurbaşkanımız, AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyi Başkanı ve birliğin dönem başkanı Bulgaristan Başbakanı ile bir toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda gündemdeki bütün konular enine boyuna ele alındı. AB tam üyelik müzakerelerine başladığımız 2005'ten bu yana yaşanan tıkanıklıklar, krizler, yerine getirilmeyen sözler Varna'da bir kez daha masaya kondu. Türkiye'nin AB karnesi tüm taahhütlerin yerine getirildiği, sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemelerle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor. AB'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla doludur. Yunanistan'la eş zamanlı olarak başlayan tam üyelik serüvenimiz bir süre sonra bilinçli olarak ayrıştırılmıştı. 1996 yılında Gümrük Birliği süreci başladı. Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünün gelişmesine önemli sayılabilecek katkı sağlayan Gümrük Birliği'nden esasen AB ülkeleri bizden daha az fayda görmemiştir.

  • Siyaset 27 Mart 2018 13:43
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