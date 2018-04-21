'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

Dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun rota Türkiye'ye ne kadar uzaktan geçiyor? Napolyon Avrupa'nın büyük bölümünü fethederken Türkiye'nin o günkü sınırları neredeydi? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacağınız 21 ilginç haritayı sizin için derledik...
"Ülkem içim savaşırım" diyenlerin Avrupa ülkelerindeki oranı... Sayıca en kalabalık nüfus, halkının yüzde 73'ü "Ülkem için savaşırım" diyen Türkiye'de... En yüksek oran ise yüzde 74 ile Finlandiya'da... Türkiye'nin komşularından Bulgaristan yüzde 25 ile Avrupa'da bu alanda en düşük oranlardan birine sahip.
Okyanus, deniz ve göllere rastlamadan dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun hat, Çin'den Liberya'ya uzanıyor. 13 bin 572 km uzunluğundaki bu rota Türkiye'nin güneyinde, Irak'ın merkezinden geçiyor.
İşte Avrupa başkentlerinin amblemleri...
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