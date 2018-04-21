'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

Bu 21 haritada Türkiye ve dünyayla ilgili çoğumuzun bilmediği ilginç bilgiler bulacaksınız... Buyrun...

'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

Dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun rota Türkiye'ye ne kadar uzaktan geçiyor? Napolyon Avrupa'nın büyük bölümünü fethederken Türkiye'nin o günkü sınırları neredeydi? Bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacağınız 21 ilginç haritayı sizin için derledik...

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'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

"Ülkem içim savaşırım" diyenlerin Avrupa ülkelerindeki oranı... Sayıca en kalabalık nüfus, halkının yüzde 73'ü "Ülkem için savaşırım" diyen Türkiye'de... En yüksek oran ise yüzde 74 ile Finlandiya'da... Türkiye'nin komşularından Bulgaristan yüzde 25 ile Avrupa'da bu alanda en düşük oranlardan birine sahip.

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'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

Okyanus, deniz ve göllere rastlamadan dünyada dümdüz yürüyebileceğiniz en uzun hat, Çin'den Liberya'ya uzanıyor. 13 bin 572 km uzunluğundaki bu rota Türkiye'nin güneyinde, Irak'ın merkezinden geçiyor.

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'Ülkem için savaşırım' diyenler en çok nerede yaşıyor? Ve Türkiye'yi ilgilendiren 20 harita daha

İşte Avrupa başkentlerinin amblemleri...

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