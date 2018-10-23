Ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Seyahat, gidilen yerin lezzetlerinin tadına bakmadan eksik kalır. İşte dünyanın dört bir yanından ülkelerle özdeşleşmiş mutlaka tadılması gereken imza yemekler...

Ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Sık seyahat edenler bilirler, dünyanın bazı noktalarına gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken yemekler vardır. Türkiye söz konusu olduğunda bu liste epey kabarıktır tabii... Sonuçta mantıdan dönere, kebaptan baklavaya birçok lezzetten bahsediyoruz. Peki başka ülkelerin mutfaklarında mutlaka yenmesi gereken neler var? Birkaç tanesini sizin için derledik...

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Ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Avusturya: Schnitzel
İncecik dana eti dilimleri galeta ununa bulanıp yağda kızartılıyor. Limon dilimi ve maydanozla servis ediliyor. Almanya'ya gittiğinizde de menülerde schnitzel göreceğinizi ve bu yemeğin iki ülke arasında bir tartışma kaynağı olduğunu unutmayın.

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Ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Arjantin: Asado
Et severler için Arjantin de en az Türkiye kadar büyük bir cennet. Özellikle milli yemek statüsündeki asado için aileler ve dostlar mangalların başında toplanıyor. Tıpkı bizim ocakbaşı keyiflerimiz gibi... Asado'nun adeti, yemeye etin en ucuzundan başlayıp pahalıya doğru ilerlemek.

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Ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Çin: Pekin ördeği
Çin mutfağı dünyanın en yaygın mutfaklarından. Dünyanın her yerinde bir Çin restoranı bulabilirsiniz ama, "Bu ülkeye gidince ne yemek lazım?" diye düşünüyorsanız, "Pekin ördeği" diyoruz. Ördeğin eti kahverengi olana kadar maltoz şurubuna bulanıyor, derisi de şekerli sarımsaklı sosa batırılıyor. Ördek tatlı fasulye sosu, taze soğan ve Çin usulü lavaşla servis ediliyor. Kökeni 1200'lü yıllara ve Yuan Hanedanı'na dayanan Pekin ördeği, geçmişte kraliyet ailesinin yemeğiymiş.

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