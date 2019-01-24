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Ülkeler arası salak tartışması İtalya ve Fransa'da kriz büyüyor

Ülkeler arası salak tartışması İtalya ve Fransa'da kriz büyüyor

İTALYA ve Fransa hükümetleri arasında son haftalarda yapılan, birbirlerini eleştiren karşılıklı açıklamalarla başlayan diplomatik kriz yeni açıklamalarla giderek büyüyor.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 09:46 - Güncelleme: 24-01-2019 09:46

İSVİÇRE'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, " Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli. Eğer Fransa BM Güvenlik Konseyindeki yerini kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsa bunu konuşalım ve Avrupa bağlamında yapalım." dedi.

Conte, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi olmasına atıfta bulunarak, "Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA DOSTLUĞU ETKİLEMEMELİ
İtalya Başbakanı ayrıca, Fransa ve Almanya ile yaşadıkları sorunların ülkeler arasındaki dostluğa zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "İtalya ve Fransa ile İtalya ve Almanya arasında geleneksel bir dostluk var. Eğer bazı şeyleri tartışıyorsak, bu dostluğu etkilememeli." görüşünü savundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conteion

Öte yandan, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau da Paris'teki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin İtalya ile yaşanan krizle ilgili sorularını yanıtladı.

ANLANMSIZ AÇIKLAMALAR
Sarı Yelekliler'e destek veren, Fransa'nın Afrika'da sömürgeci bir politika izlediğini ve bu yüzden cezalandırılması gerektiğini savunan İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve diğer Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sözlerine cevap veren Loiseau, "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha salak' diye yarışma yapmak istemiyoruz. İtalya ile birlikte yapacak çok işimiz var ve bunları yapmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • yüzdeyüzmilli 24 Ocak 2019 10:45 It iti isirmazmis. Tamam Fransa, Afrika'nin kanini emiyor hala sömürüyor. On yillar boyunca sömürmedigi Afrika ülkesi kalmadi lakin Italya cok mu farkli? Bunlar belli ki bir pastayi bölüsemiyorlar. Olan budur. Yoksa biri vicdan ve merhamet sahibi digeri degilmis gibi tiyatro cevirmek basta kendilerini aptal durumuna düsürür. Haa izleyen bazi aptallarda olabilir o ayri.

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