Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) İshak Kurtuluş Altun, bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini, anında durumunu sorgulayabileceğini belirterek, "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye`de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek." dedi.

