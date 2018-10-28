Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

Altun Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz dedi.

Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) İshak Kurtuluş Altun, bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini, anında durumunu sorgulayabileceğini belirterek, "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve 158 milyon tapuyla ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye`de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek." dedi.

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Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

GABORAS'ın teknik alt yapısına ilişkin çok sayıda soru aldıklarını dile getiren Altun, borsanın teknolojik platformunun Gaboras Operating System (Gaboras İşletim Sistemi-GOS) olduğu bilgisini verdi.

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Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

Altun, "GOS, borsa ve harita ekranlarının bir arada kullanıldığı, saniyeler içinde erişilebilen, anlık şeffaf raporlama teknikleri ile desteklenen, ileri düzey karar destek sistemlerinden oluşan, dünyada kullanılan en gelişmiş ileri teknolojilerin kullanıldığı bir sistem." diye konuştu.

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Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek sistem geliyor

"Açık kaynak kod, yerli ve milli yazılımlar, yüksek güvenlikli milli şifreleme algoritmaları olmazsa olmazlarımız." diyen Altun, bit data, yapay zeka, machine learning, blockchain, bilgi süzen ağ teknolojileri gibi geleceğin teknolojileri GOS'ta bugünden yakaladıklarını bildirdi.

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