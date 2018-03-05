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Ülkede savaş var öleceğiz diyerek kendini vurdu!

Ülkede savaş var öleceğiz diyerek kendini vurdu!

ANTALYA’da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen H.D. (43), “Ülkede savaş çıktı beni de askere alacaklar, hepimiz öleceğiz" dedikten sonra tüfekle boynuna ateş ederek intihara kalkıştı.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:37 - Güncelleme: 05-03-2018 16:37

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5511 Sokak üzerindeki bir evde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, H.D., iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Sabah saatlerinde eşi A.D. ile hastaneye gidip psikiyatri uzmanına muayene olan D., eve dönüş yolunda eşine “Ülkede savaş çıktı beni de askere alacaklar, hepimiz öleceğiz" dedi. Eşi tepki göstermesine rağmen sözlerini tekrarlayan H.D., eve gelince odasına geçip uyudu. Bir süre sonra odadan silah sesi duyan A.D., kapıyı açıp içeri girince eşini kan içerisinde buldu. Tüfekle boyun kısmından ağır yaralanan H.D., çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

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  • İSMAİL 05 Mart 2018 16:49 TEDAVİ ETMEYEYDİNİZ HAİNİ

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