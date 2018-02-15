Ülkede olay oldu! Parkta ilişkiye girip internete koydular

İspanya'da bulunan ünlü bir ulusal parkta çekilen 13 dakikalık cinsel içerikli film ülkede olay yarattı. Kimselere yakalanmadan kendi videolarını çekip internete yükleyen ikiliye para cezası verilecek.

Ülkede olay oldu! Parkta ilişkiye girip internete koydular

İspanyol çift, ülkede bulunan Penyal d'Ifac Ulusal Parkı'nda cinsel içerikli film çekti. Çiftin 100 ile 600 euro arasında para cezasına çarptırılacağı açıklandı. Bölgenin oldukça popüler bir yer olmasına rağmen çiftin kimse tarafından görülmediği öğrenilirken, çiftin videosu 140 bin defa görüntülendi. Yılda yaklaşık 170 bin ziyaretçiye sahip milli parkta ilişkiye girerek bunu videoya kaydeden cesur çift, 13 dakikalık bu kaydı popüler bir cinsel içerikli film sitesine yükledi.

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Ülkede olay oldu! Parkta ilişkiye girip internete koydular

Videoda kadının adı Alexa Tomas olarak geçmesine rağmen bunun takma isim olduğu ve çiftin kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklandı. Calpe Belediye Meclisi bu uygunsuz davranış ile ilgili şikayetler aldığını açıkladı. Bu durum İspanya'nın popüler turistik mekanlarında, açık havada gerçekleşen ilk cinsel ilişki skandalı değil. Daha önce de benzer durumlarla karşılaşılmıştı.

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Ülkede olay oldu! Parkta ilişkiye girip internete koydular

İşte o görüntüler...

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Ülkede olay oldu! Parkta ilişkiye girip internete koydular

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