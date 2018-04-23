Ülkede olay oldu! Grup halinde ilişkiye girerken basıldılar

Tayland polisi, büyük çoğunluğu orta yaşlı İngiliz adamlarından oluşan cinsel ilişki partisine baskın yaptı. Partide para karşılığı genç kızlar ile ilişkiye giren çok sayıda iş adamı gözaltına alındı. O anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı. Yaşlı adamların para karşılığı genç kızlar ile yasa dışı yollarla cinsel ilişki partisi yaptıkları ihbarı alan polis, otele baskın yaptı.