Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

Tayland'da görev yapan bir hemşire, aşırı cesur üniforması yüzünden işinden oldu. Oldukça muhafazakar bir ülke olarak bilinen Tayland'da, hemşirenin kıyafeti "mesleğine utanç getirdiği" gerekçesiyle oldukça eleştirildi. Parichat Pang Chatsri, bazı özel fotoğraflarını Tayland Hemşire Severler Derneği'nin grup sayfasında paylaşılmasından sonra sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Kışkırtıcı olarak görülen fotoğraflar ülkeyi de ikiye böldü.