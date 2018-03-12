Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

Tayland'da cesur kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarını internete yükleyen Parichat Pang Chatsri isimli kadın hemşire, büyük tepki alınca istifa etmek zorunda kaldı.

Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

Tayland'da görev yapan bir hemşire, aşırı cesur üniforması yüzünden işinden oldu. Oldukça muhafazakar bir ülke olarak bilinen Tayland'da, hemşirenin kıyafeti "mesleğine utanç getirdiği" gerekçesiyle oldukça eleştirildi. Parichat Pang Chatsri, bazı özel fotoğraflarını Tayland Hemşire Severler Derneği'nin grup sayfasında paylaşılmasından sonra sosyal medyada büyük bir ilgi çekti. Kışkırtıcı olarak görülen fotoğraflar ülkeyi de ikiye böldü.

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Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

İşine son verilmesinden sonra bir özür yayınlayan Chastsri, "Durumu hastane yönetimine açıkladım ancak hastanenin yönetimine büyük saygı duyuyorlar. Onları anlıyorum ve olayın büyümesini istemedim. Bu yüzden istifa ederek sorumluluğu üstüme aldım" açıklamasında bulundu.

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Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

Güzel hemşire, "Tayland Hemşirelik ve Ebelik Konseyi ve hastane adına özür dilemek istiyorum. Halkın tüm hemşirelerimi benim fotoğraflarıma göre yargılamasını istemiyorum "diye ekledi.

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Ülkede olay oldu! Cesur pozları hemşirenin başını yaktı

Tayland Batı ülkelerine nazaran cinsellik konusunda oldukça tutucu olmasıyla biliniyor.

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