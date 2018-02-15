Ülkede gündem oldu: Skandal geceyi anlatmaya hazırım

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki yaşadığı iddia edilen porno oyuncusu Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" dedi.

İstifalar, seçimlerdeki Rusya parmağı gibi birçok belayla uğraşan ABD Başkanı Donald Trump, porno yıldızıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla yıkılabilir. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin geçen ay gündeme taşıdığı haber, büyümeye devam ediyor. Son olarak Trump’ın avukatı Michael Cohen, porno sektöründe Stormy Daniels olarak bilinen Stephanie Clifford’a 130 bin dolar sus payı ödediğini itiraf etti. Twitter

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Cohen, bu parayı Trump’ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan değil, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğunu belirtti. Haberi manşetine taşıyan CNN, Cohen'e neden parayı kendi cebinden ödediğini sordu. Avukat, "Bir şeyin doğru olmaması, size zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Sayın Trump'ı her zaman koruyacağım" cevabını verdi. Twitter

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Menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla basının sorularını yanıtlayan Daniels, Trump’ı korkutan bir açıklama yaptı. Rodriguez, “Cohen’in Daniels’a sus payı verdiğini söylemesi, sözleşme ihlali anlamına gelir. Şimdi Daniels her şeyi söylemekte özgürdür. Daniels, hikayeyi anlatacak” dedi. Twitter

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