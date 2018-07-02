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Ülke şokta: Keskin nişancı belediye başkanını vurdu!

Ülke şokta: Keskin nişancı belediye başkanını vurdu!

Filipinler'de bir bayrak törenine katılan Tanauan Belediye Başkanı Antonio Cando Halili, silahlı bir kişi tarafından vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 19:21 - Güncelleme: 02-07-2018 19:21

Filipinlerde uyuşturucu tacirlerini teşhir etmekle adını duyuran Belediye Başkanı Antonio Cando Halili bugün katıldığı bir bayrak töreninde silahlı bir kişi tarafından göğsünden tek kurşunla vuruldu.

Başkent Manila’nın güneyinde bulunan Tanauan kenti Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halili kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tören esnasında Halili’nin yanında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Jhoanna Villamor, olayın ardından yaptığı açıklamasında “Şoke olduk. Üzgünüz” dedi.

Sosyal medya görüntülerinde ise tek bir el silah atıldığı duyuluyor.

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, düzenlediği basın toplantısında, başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili'nin, belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu açıkladı.

Albayalde, Halili'nin hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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