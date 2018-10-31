Ülke şokta! Askeri helikopter düştü 20 kişi öldü

Afganistan ordu yetkilileri, düşen bir askeri helikopterde bulunan 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre, helikopter yüksek rütbeli subayları taşıyordu. Yaşanan facia sonrası ülke yasa boğuldu.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İKİ ÜST DÜZEY İSİM DE VARDI

Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan'ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.