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Ülke şokta! Askeri helikopter düştü 20 kişi öldü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü 20 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:32 - Güncelleme: 31-10-2018 09:32

Afganistan ordu yetkilileri, düşen bir askeri helikopterde bulunan 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre, helikopter yüksek rütbeli subayları taşıyordu. Yaşanan facia sonrası ülke yasa boğuldu.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 

İKİ ÜST DÜZEY İSİM DE VARDI
Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan'ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 10:13 elin adamı çalışıyor operasyon planlıyor

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