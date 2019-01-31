Ülke şokta: 169 kişi domuz gribinden öldü!

Hindistan’da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan’da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi'de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi. Rajastan'daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yetkililer ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor. Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan’da 8 bin 700’den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

ÜLKE ÇAPINDA DOMUZ GRİBİNDEN 169 KİŞİ ÖLDÜ

Rajastan eyaletinde 76 ölümden 23’ünün domuz gribi salgınından en çok etkilenen Jodhpur bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi. Eyalette kayıtlarda 705 domuz gribi vakası yer alırken, geçtiğimiz yılın Ocak ayında ise salgından 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) sözcüsü de yaptığı açıklamada, merkezden yetkili bir grubun dün Jodhpur bölgesine gittiğini ve 2 gün boyunca salgını araştırdığını kaydetti. NCDC verilerine göre ülkede 4 bin 571 H1N1 virüs vakası bulunurken, 27 Ocak tarihi itibariyle salgından toplam 169 kişi öldü.

Doktorlar, Rajastan’da salgının şiddetinin havanın normalden daha soğuk olmasına bağlıyor. Rajastan’ın başkenti Jaipur’daki Sawai Man Singh (SMS) Tıp Kolejinden Profesör Raman Sharma, “Domuz gribi mevsimsel hastalık olduğu için hava şartları virüsün artmasında önemli bir faktör” dedi.

Öte yandan başkent Yeni Delhi’de ise bu yıl 11 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. 2018 yılında 205 kişide görülen vaka sayısının bu yılın ilk ayından itibaren en az 479 kişide görülmesi dikkat çekti.