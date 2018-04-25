Ülke bu rezaleti konuşuyor! İkiz kardeşler ortalığı birbirine kattı

İngiliz Alena ve Sasha isimli ikiz kardeşler Dubai'de avukat olarak çalışıyordu. Ancak imza attıkları skandal dünya basınında yankı buldu. 37 yaşındaki Alena ve Sasha, Dubai'de yaptıkları nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Alena ve Sasha Parker, Dubai'deki hayatlarını sosyal medyadan 'gösterişli' fotoğraflarla yansıtıyordu.Bir gece dışarı çıktıklarında çok fazla alkol aldı.