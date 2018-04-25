Ülke bu rezaleti konuşuyor! İkiz kardeşler ortalığı birbirine kattı

İngiliz Alena ve Sasha isimli ikiz kardeşler Dubai'de avukat olarak çalışıyordu. Ancak imza attıkları skandal dünya basınında yankı buldu. 37 yaşındaki Alena ve Sasha, Dubai'de yaptıkları nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Alena ve Sasha Parker, Dubai'deki hayatlarını sosyal medyadan 'gösterişli' fotoğraflarla yansıtıyordu.Bir gece dışarı çıktıklarında çok fazla alkol aldı.
Vücutlarına zarar vermeye başlayan kadınların etraflarındaki 'Arap' kadınlara küfür etmeye başladığı ifade edildi. İkiz kardeşlerin erkek polisin kendileriyle konuşmasını kabul etmediği, sonra ise kadın bir polisle konuşmak istedikleri ancak kadın polise saldırdıkları ortaya çıktı.
Kadınların etrafındaki Arap kökenlilere küfür etmelerinin arkasında ırkçılık olup olmadığı bilinmiyor.
Ancak bu olay Arap basınında şimdiden geniş bir yer buldu.
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