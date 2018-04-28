Ülke ayağa kalktı! Bakanın asistanı fuhuş yaparken ifşa oldu

İngiltere'de patlayan fuhuş rezaleti, siyaseti alt üst etti. Şehircilik Bakanı Dominic Raab'ın 20 yaşındaki asistanı Rebecca Tott'un para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı. Tott, 'Sugar Daddies' adlı internet sitesi üzerinden müşteri buluyordu. Genç kadın, erkeklere bakanın makam masasında bile seks yapabileceğini söylüyor.
The Mirror gazetesi muhabirleri, site üzerinden asistanla müşteri gibi iletişime geçti. Gazetecilerle pazarlık eden Tott'un istekleri şöyle: Yalnızca beş yıldızlı otellerde buluşma. Bakanın makam masasında seks yapmak fazladan 750 Sterlin (Yaklaşık 4 bin 500 TL). Aylık kazanç hedefi 5 bin Sterlin. Fantezileri arasında yakalanıp işinden kovulmak var.
Rezaletin patlamasıyla Rebecca Tott anında açığa alındı.
Kadının gazetecilerle girdiği pazarlıkta ayrıca bakana şantaj yapabileceği sinyalini de verdi.
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