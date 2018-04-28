Ülke ayağa kalktı! Bakanın asistanı fuhuş yaparken ifşa oldu

The Mirror gazetesi muhabirleri, site üzerinden asistanla müşteri gibi iletişime geçti. Gazetecilerle pazarlık eden Tott'un istekleri şöyle: Yalnızca beş yıldızlı otellerde buluşma. Bakanın makam masasında seks yapmak fazladan 750 Sterlin (Yaklaşık 4 bin 500 TL). Aylık kazanç hedefi 5 bin Sterlin. Fantezileri arasında yakalanıp işinden kovulmak var.